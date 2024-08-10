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لبنان

عطية: مبروكة الطاقة الشمسية لمحطة ضخ مياه العيون العكارية

Lebanon 24
10-08-2024 | 08:17
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كتب النائب سجيع عطية عبر صفحته على "فيسبوك": "مبروكة الطاقة الشمسية لمحطة ضخ مياه العيون إلى 38 بلدة في الجومة والشفت. شكرا لوكالة التنمية الأميركية ولوزارة الزراعة".
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