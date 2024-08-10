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لبنان

هاشم: إبقاء العدو الاسرائيلي متفلتا سيبقي المنطقة والعالم في حالة توتر وعدم استقرار

Lebanon 24
10-08-2024 | 08:54
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اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم، في تصريح، ان "ما اقدم عليه العدو الاسرائيلي فجر اليوم باستهدافه المدنيين باحدى المدارس، يضع العالم امام مسؤولياته، واي تخلف عن وضع حد لهذا الاجرام واتخاذ كل الإجراءات لوقف العدوان على غزة انما يؤكد الشراكة الكاملة للمجتمع الدولي للكيان الصهيوني في حرب الابادة التي يرتكبها منذ عشرة اشهر بحق الشعب الفلسطيني واستكملها بحربه على لبنان وصولا الى طهران، وامام هذه الممارسات العدوانية الاجرامية اي كلام عن مفاوضات ومبادرات لم يعد يجدي نفعا اذا لم يبادر هذا العالم الى تجريم الكيان الصهيوني ودفعه الى الانسحاب من غزة وبذل الجهود لاعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في اقامة دولته والانسحاب من الاراضي العربية المحتلة في لبنان من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والغجر واي جزء محتل والانسحاب من الجولان السوري المحتل، هذا ما يدفع الى الاستقرار والامن الدوليين، واما ابقاء العدو الاسرائيلي متفلتا ومنتهكا لكل المواثيق والاعراف القرارت الدولية سيبقي المنطقة والعالم في حالة توتر وعدم استقرار".
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