القصف يتجدّد في الجنوب.. هذه المناطق تمّ استهدافها!

تسيطرُ أجواء من التوتر على المنطقة الحدودية في جنوب لبنان وذلك بعدما شنّ العدو الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، غارات عنيفة استهدفت عدداً من البلدات هناك.

وفي آخر المعلومات، قالت المصادر الميدانية إن القصف الإسرائيلي طال بلدات كفركلا، تل النحاس، عيتا الشعب، بليدا، الخيام، العديسة.

بدوره، أعلن "حزب الله" في بيان، استهداف منظومة فنية إسرائيليّة على تل الكرنتينا بالصواريخ الموجهة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت، مساء اليوم، عن دويّ صافرات الإنذار في مستوطنات عديدة محاذية للحدود مع لبنان.

وذكرت التقارير أن التحذيرات أُطلقت في مستوطنات شومرا، حتسور هجليل، محنايم، غدوت، روش بينا، أفيفيم.

بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن إطلاق صافرات الإنذار جاء في إطار التحذير من تسلل طائرات مُسيرة مصدرها لبنان.

كذلك، تحدثت الصحيفة عن دوي إنذارات في مستوطنات ديشون، المالكية، برعام، راموت نتفالي ويرعون وغيرها.

مع هذا، انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي يظهر طائرة مسيرة انطلقت من لبنان باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.

في غضون ذلك، تحدثت المعلومات عن دويّ انفجارات في جنوب لبنان ناتجة عن إطلاق الجيش الإسرائيلي صواريخ اعتراضية.

