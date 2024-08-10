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لبنان

ماذا ستشهد بيروت الأحد؟ ليلة رائعة!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-08-2024 | 13:16
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تستعدّ مدينة بيروت ليل الأحد لإحياء حفلٍ جماهيري للفنانين جورج وسوف، رحمة رياض وآدم، وذلك على مسرح "الفوروم دو بيروت". 
 
المسؤول الإعلامي في شركة "gmh & tmg" المنظمة للحفل محمد برجي قال عبر "لبنان24" إنّ "الإقبال على الحفل كبيرٌ جداً"، مشيراً إلى أن القرار كان الإستمرار بها رغم الأوضاع الأمنية المتوترة والأجواء السائدة"، وأضاف: "قررنا خوض غمار التحدي والصمود وسنُحيي الحفل لإسعاد الجماهير كما نهدفُ ونسعى دائماً". 
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وكشف برجي أنَّ الشركة والفنانين جورج وسوف ورحمة رياض وآدم أصروا على إحياء الحفلة نظراً لإقبال الجمهور الكبير عليها.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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