ماذا ستشهد بيروت الأحد؟ ليلة رائعة!

تستعدّ مدينة بيروت ليل الأحد لإحياء حفلٍ جماهيري للفنانين جورج وسوف، رحمة رياض وآدم، وذلك على مسرح "الفوروم دو بيروت".

المسؤول الإعلامي في شركة "gmh & tmg" المنظمة للحفل محمد برجي قال عبر "لبنان24" إنّ "الإقبال على الحفل كبيرٌ جداً"، مشيراً إلى أن القرار كان الإستمرار بها رغم الأوضاع الأمنية المتوترة والأجواء السائدة"، وأضاف: "قررنا خوض غمار التحدي والصمود وسنُحيي الحفل لإسعاد الجماهير كما نهدفُ ونسعى دائماً".

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وكشف برجي أنَّ الشركة والفنانين جورج وسوف ورحمة رياض وآدم أصروا على إحياء الحفلة نظراً لإقبال الجمهور الكبير عليها.