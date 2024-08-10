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لبنان

خبرٌ ينفيه مكتب ميقاتي: غير صحيح على الإطلاق

Lebanon 24
10-08-2024 | 14:18
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صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الآتي:
"إن ما أوردته محطة الجديد في نشرتها مساء اليوم من أن الولايات المتحدة الأميركية أبلغت دولة الرئيس رسمياً بأن الحرب على غزة ستتوقف غير صحيح على الاطلاق".
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نجيب ميقاتي

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