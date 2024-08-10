خبرٌ ينفيه مكتب ميقاتي: غير صحيح على الإطلاق

صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الآتي:

"إن ما أوردته محطة الجديد في نشرتها مساء اليوم من أن الولايات المتحدة الأميركية أبلغت دولة الرئيس رسمياً بأن الحرب على غزة ستتوقف غير صحيح على الاطلاق".