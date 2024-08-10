"عوني معارض": كتلة "التيار" ستتراجع والجنرال سيترك الصيصان والجلابيط حول صهره

اعتبر الوزير والنائب السابق ماريو عون، أن خروج النائب سيمون أبي رميا من "التيار الوطني الحر" لم يكن مفاجئاً، "لأن جبران باسيل لا يتحمّل تيارا فيه شخصيات سياسية مرموقة ومحترمة وتتمتع بوزن سياسي، والتي أسّست التيار وأوصلته إلى ما هو عليه اليوم"، ويقول لـ "الديار": "عندما يكون رئيس التيار من المتعجرفين والمتعالين، من الطبيعي أن يكون هناك نوع من تصرّفات تدل على حب السلطة، أو تثبيت واقع سلطوي، وهذه عقدة نفسية تكون موجودة مبدئياً وعملياً، وعلى هذا الأساس يتصرّف جبران باسيل". ويؤكد أن "ما يحصل اليوم في التيار يأخذه إلى الهاوية، وبحسب رأيي أضحى اليوم في الهاوية، وأول محطة انتخابية ستكون كالترجمة الفعلية لارتكابات باسيل في التيار".

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ولكن هناك البعض ممن تركوا "التيار" يعتبرون أن الرئيس ميشال عون هو المسؤول عن إقصاء البعض وليس باسيل، يجيب "هذا الموضوع كقصة الوزارات، أي الوزير يقترح ومجلس الوزراء يقرّر، وفي التيار جبران هو الذي يقترح بناء على رغباته وتمنياته على الجنرال، ويعلم أن الأخير سيقبل وسينفِّذ طلبه مئة في المئة، وهذا ما يحصل. فكل ما يرغب به باسيل ينفّذه عون، وهذا ما حصل معي شخصياً عندما خرجت من التيار بقبة باط من ميشال عون، فهو يتصرّف مع العونيين وكأنهم حجارة دامة، وهذا على الرغم من أنني طبيب الرئيس عون، وقد اغتظت جداً من هذا الأداء واعتبرته يمسّ بكرامتي، وأعلنت استقالتي من التيار قبل أن يتخذوا هم أي إجراء ضدي".

ألا ترى أن ميشال عون يعمل على إقصاء "الصقور" من أمام صهره، ليتمكن من الإمساك بالتيار البرتقالي بيد من حديد؟ يعتبر أن "الجنرال يسعى لتثبيت باسيل في رئاسة التيار، وعلى هذا الأساس يريد أن يطمئن إلى مصير صهره من بعده، وهو بذلك يحاول أن يترك حوله الصيصان والجلابيط المتبقين في التيار، كي يطمئن بأن لا أحد سيعارض صهره. فالجنرال يخاف من الرعيل القديم لأن هؤلاء من مؤسّسي التيار معه، وقد يعرقلون مسيرة جبران السياسية".

وحول وضع "التيار البرتقالي" الانتخابي في المرحلة المقبلة، يرى أن نتائج أي استحقاق انتخابي نيابي في المرحلة المقبلة لن تأتي للتيار إلا بثمار قليلة جداً، وقد لا تتخطى ستة أو سبعة نواب لا أكثر".

وما إذا كان يتم التحضير لنواة حركة أو تجمّع من قبل مَن خرجوا من "التيار الوطني الحر"، يقول عون "رسمياً لم تتبلور أي فكرة في هذا السياق، وقد يكون من المبكر الحديث عنها، إنما هناك تواصل بيننا، وقد تواصلت مع ألان وأبي رميا، واتفقنا في الوقت الحاضر على الاستمرار في التواصل فيما بيننا، لنرى ما ستحمله الأيام المقبلة".