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لبنان

عمليتان جديدتان لـ"الحزب".. إليكم ما استهدفه صباح اليوم

Lebanon 24
11-08-2024 | 05:20
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أعلن "حزب الله"، في بيان اليوم الاحد، أنه استهدف نقطة تموضع لجنود العدو ‏في موقع الراهب وتجمعاً لجنود العدو في ‏محيط موقع بركة ريشا.


وجاء في بيانه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدفنا عند الساعة 9:15 من صباح يوم الأحد 11-8-2024 نقطة تموضع لجنود العدو ‏في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابة مباشرة".‏
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وفي بيان آخر، أعلن انه استهدف عند الساعة 10:50 من صباح يوم الأحد 11-8-2024 تجمعاً لجنود العدو في ‏محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية، محققاً إصابة مباشرة.‏
 


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