أعلن "حزب الله"، في بيان اليوم الاحد، أنه استهدف نقطة تموضع لجنود العدو ‏في موقع الراهب وتجمعاً لجنود العدو في ‏محيط موقع بركة ريشا.





وجاء في بيانه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدفنا عند الساعة 9:15 من صباح يوم الأحد 11-8-2024 نقطة تموضع لجنود العدو ‏في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابة مباشرة".‏

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