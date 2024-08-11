بمحلّقة انقضاضية.. "حزب الله" يدمّر التجهيزات التجسسية في هذا الموقع

أعلن "حزب الله"، في بيان اليوم انه استهدف التجهيزات التجسسية في موقع "المالكية" بمحلّقة انقضاضية.







وقال في بيانه: "استهدفنا التجهيزات التجسسية في موقع "المالكية" بمحلّقة انقضاضية وحققنا إصابة مباشرة ما أدى الى تدميرها".

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