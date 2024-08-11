Advertisement

لبنان

إصابة مواطن بجروح في الوزاني جراء رشقات العدو

Lebanon 24
11-08-2024 | 06:58
A-
A+
Doc-P-1232899-638589817914500889.jpg
Doc-P-1232899-638589817914500889.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان اليوم، أن الرشقات التي أطلقها جيش العدو الإسرائيلي على بلدة الوزاني، أدت إلى إصابة مواطن بجروح استدعت علاجه في قسم الطوارئ في مستشفى الشهيد راغب حرب في النبطية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": نجاة عدد من العمال الزراعيين بعدما أطلق العدو الإسرائيلي النار باتجاههم خلال عملهم في بساتين الوزاني
lebanon 24
11/08/2024 17:41:18 Lebanon 24 Lebanon 24
“لبنان 24": العدو الإسرائيلي استهدف في الوزاني سيارة خالية مركونة في احد البساتين بصاروخ
lebanon 24
11/08/2024 17:41:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة إسرائيلية من مسيّرة على سيارة في بلدة الوزاني ونجاة السائق بعدما رمى بنفسه خارجها
lebanon 24
11/08/2024 17:41:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": العدو الإسرائيلي يخرق جدار الصوت في صور
lebanon 24
11/08/2024 17:41:18 Lebanon 24 Lebanon 24

الوزاني

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:00 | 2024-08-11
09:37 | 2024-08-11
09:28 | 2024-08-11
09:10 | 2024-08-11
08:23 | 2024-08-11
08:18 | 2024-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24