إصابة مواطن بجروح في الوزاني جراء رشقات العدو

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان اليوم، أن الرشقات التي أطلقها جيش العدو الإسرائيلي على بلدة الوزاني، أدت إلى إصابة مواطن بجروح استدعت علاجه في قسم الطوارئ في مستشفى الشهيد راغب حرب في النبطية.

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