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لبنان

"حزب الله" يستهدف موقعاً إسرائيلياً بصواريخه.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
11-08-2024 | 10:37
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أعلن "حزب الله" في بيان بعد ظهر اليوم، استهداف موقع رويسات العلم.



وجاء في البيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدفنا عند الساعة 4:22 من بعد ظهر يوم الأحد 11-8-2024 موقع رويسات العلم في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابة مباشرة".‏
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