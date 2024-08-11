"حزب الله" يستهدف موقعاً إسرائيلياً بصواريخه.. إليكم التفاصيل

أعلن "حزب الله" في بيان بعد ظهر اليوم، استهداف موقع رويسات العلم.







وجاء في البيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدفنا عند الساعة 4:22 من بعد ظهر يوم الأحد 11-8-2024 موقع رويسات العلم في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابة مباشرة".‏

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