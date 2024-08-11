صوت قوي سمع... العدو يخرق جدار الصوت في هذه المناطق

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خرق الطيران الحربي الاسرائيلي، جدار الصوت على دفعتين، في اجواء اقليم الخروب، وسمعت الأصداء بقوة في المنطقة، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".كذلك، خرق العدو جدار الصوت في أجواء منطقة صور وصيدا وفي المتن.