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لبنان

صوت قوي سمع... العدو يخرق جدار الصوت في هذه المناطق

Lebanon 24
11-08-2024 | 10:48
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خرق الطيران الحربي الاسرائيلي، جدار الصوت على دفعتين، في اجواء اقليم الخروب، وسمعت الأصداء بقوة في المنطقة، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".


كذلك، خرق العدو جدار الصوت في أجواء منطقة صور وصيدا وفي المتن.
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