ليل الجنوب.. غارات إسرائيلية طالت هذه البلدات

لا تزال الجبهة الجنوبية على حالها، إذ تستمر إسرائيل باعتداءاتها من خلال استهداف القرى الحدودية الجنوبية، وسط هجمات لـ"حزب الله" على المواقع الإسرائيلية.



وفي التفاصيل، فقد نفذ العدو مساء اليوم عددًا من الغارات استهدفت أطراف بلدتي بستيات ومعروب.

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وأفادت وحدة إدارة الكوارث في إتحاد بلديات قضاء صور أنّه بناء على تقرير رئيس طبابة قضاء صور في وزارة الصحة العامة، فإن الغارة التي نفذها العدو الإسرائيلي على بلدة معروب - دردغيا أدت في حصيلة أولية إلى إصابة 8 أشخاص، 7 منهم إصابتهم طفيفة، وجريح إصابته حرجة، وقد توزعوا على الشكل التالي:

- مواطنان لبنانيان

- 6 أشخاص من التابعية السورية

كذلك، استهدف العدو بلدة الجبين، كما وأغار الطيران الحربي على بلدة كفركلا، ملقيا صاروخا لم ينفجر.

كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة طير حرفا، مساء اليوم.