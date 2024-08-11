مساء اليوم.. هذا ما استهدفه حزب الله

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله ان عناصر الحزب استهدفوا عند الساعة (19:20) من بعد ظهر اليوم الأحد تجمعاً لِجنود العدو الإسرائيلي في نقطة الجرداح بقذائف المدفعية وأصابوها إصابةً مباشرة".

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