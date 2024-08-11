30
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
25
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
16
o
بشري
26
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
المعارضة تصوّب النقاش: الأولويّة للرئيس وليست للحوار
Lebanon 24
11-08-2024
|
22:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
ينسحب الوقت القاتل الذي يعيش تحت وطأته لبنان واللبنانيون على كل المشهد السياسي الداخلي وأي مبادرات أو تحركات من شأنها أن تخرق الجمود المسيطر على الاستحقاقات المأزومة، ولا سيما استحقاق انتخاب رئيس جديد وإعادة تكوين سلطة تنفيذية فاعلة قادرة على مواجهة تحديات الحرب والمواجهة.
Advertisement
وكتبت يالين عويس في" النهار": حتى التحرك الذي بدأته قوى المعارضة بدأ يفقد زخمه في ظل هذه الأجواء، وإن كانت أوساطها تؤكد أن التريّث لا يعني أبداً التوقف أو إسقاط التحرك، كاشفة أن السبب الفعلي لا يكمن في ترقب التطور العسكري، بل يعود إلى الحاجة إلى عدم التسرّع والتمعن جيداً في النتائج التي أسفرت عنها لقاءات الوفد النيابي للمعارضة مع مختلف الكتل النيابية والنواب المستقلين، والتي ترى الأوساط أنه يمكن البناء عليها لرسم خريطة الطريق المستقبلية المزمع طرحها.
لا يندرج طرح توقيع عريضة نيابية على جدول أعمال القوى المعارضة، لإدراكها بأن مثل هذه العريضة لن تؤدّي جدواها في الوصول إلى دفع رئيس المجلس إلى فتح أبواب ساحة النجمة.
لا تعطي المعارضة أهمية قصوى لعريضة نيابية غير مؤكدة النتائج، بل تركز على هدف آخر، يشكل في رأيها النقطة الأهم في أي تحرك مجدٍ، وهو منع حرف النقاش عن آلية انتخاب الرئيس ونقله إلى طرح طاولة حوار كما حصل في الأشهر الماضية. فالهدف يجب أن يكون جلسة الانتخاب، والحوار حولها لا يحتاج إلى طاولة مستديرة تنشغل القوى السياسية بها وبمن سيترأسها وغيرها من الأمور الملهاة، بل يمكن أن تجري مفاوضات ومشاورات جانبية تؤدي إلى تحالفات وتفاهمات سياسية تنزل على أساسها الكتل النيابية إلى المجلس وتخوض عملية الانتخاب. وهذا في رأي المعارضة يجب أن يشكل الأولوية لكل التحرك في المرحلة المقبلة.
تكشف الأوساط المعارضة أن تحركها المقبل سيكون استكمالاً لنتائج النقاشات التي أجرتها مع غالبية الكتل والنواب باستثناء كتلتي الحزب وحركة "أمل" وبعض النواب الذين يدورون في فلكهما، انطلاقاً من النقاط التي تم تحقيق تقدم أو تجاوب حولها من بعض الكتل، حيث توزعت الآراء بين من طلب الذهاب أبعد في مسألة آلية انتخاب الرئيس، ومن طلب إدخال تعديلات على خريطة الطريق المطروحة، فيما كان شبه إجماع على أن لا نية أو رغبة فعلية لدى الثنائي في إجراء الانتخاب، ما يجعل أي تحرك غير ذي جدوى.
وفيما أكدت الأوساط أنها في صدد طلب مواعيد جديدة لاستكمال النقاش، رفضت الكشف عن أي خطوات مستقبلية ستلجأ إليها قبل أن تكون وضعتها موضع التنفيذ، لكنها أردفت قائلة: إن التصعيد ليس خارج جدول الأعمال!
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
اللبنانيّون يتهافتون على "موتور" البنزين!
Lebanon 24
اللبنانيّون يتهافتون على "موتور" البنزين!
03:15 | 2024-08-11
11/08/2024 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ يُنهي حرب لبنان "دبلوماسياً".. جنرالٌ إسرائيلي يعلنه
Lebanon 24
أمرٌ يُنهي حرب لبنان "دبلوماسياً".. جنرالٌ إسرائيلي يعلنه
15:00 | 2024-08-11
11/08/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الأولى من نوعها في لبنان".. كنيسة "سيدة الفرح" في زحلة تخطف الأنظار
Lebanon 24
"الأولى من نوعها في لبنان".. كنيسة "سيدة الفرح" في زحلة تخطف الأنظار
02:30 | 2024-08-11
11/08/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ضجّة "نزوح الضاحية".. قرارٌ من "سماسرة الشقق"
Lebanon 24
بعد ضجّة "نزوح الضاحية".. قرارٌ من "سماسرة الشقق"
02:45 | 2024-08-11
11/08/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت قوي سمع... العدو يخرق جدار الصوت في هذه المناطق
Lebanon 24
صوت قوي سمع... العدو يخرق جدار الصوت في هذه المناطق
10:48 | 2024-08-11
11/08/2024 10:48:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:00 | 2024-08-12
لبنان في سباق مع الوقت
02:00 | 2024-08-12
غارة على شيحين فجرا ورشقات رشاشة باتجاه هذه المناطق... هكذا يبدو الوضع جنوبًا
01:45 | 2024-08-12
احتواء الاشكالات المناطقية
01:30 | 2024-08-12
مرجع اقتصادي: لا اسف على تعثر موسم السياحة لهذه الاسباب
01:15 | 2024-08-12
عدم مشاركة "حماس" لا يعني أن الرد قريب
01:00 | 2024-08-12
جلسة لمجلس الوزراء الاربعاء واجتماعات وزارية مكثفة اليوم.. حزب الله لا يربط رده بأي مفاوضات وقطر على خط المساعي
فيديو
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
01:49 | 2024-08-09
12/08/2024 09:01:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
23:44 | 2024-08-07
12/08/2024 09:01:35
Lebanon 24
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
12/08/2024 09:01:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24