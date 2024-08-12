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لبنان

جريح بإشكال بين سكان أحد الأبنية في طرابلس

Lebanon 24
12-08-2024 | 00:28
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وقع اشكال فردي مساء أمس الأحد في منطقة الضم والفرز في طرابلس بين شخصين من سكان احد المباني في المحلة المذكورة ، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وتطور الاشكال لاحقاً الى إطلاق نار في الهواء وطعن بالسكاكين وذلك بعد قيام احد طرفي الاشكال بالاستعانة بشبان من خارج المنطقة لمساندته ما أدى إلى إصابة شخص تم نقله الى احدى المستشفيات للعلاج وفرار متسببي الاشكال الى جهة مجهولة.
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وقد حضرت القوى الامنية الى المكان وفتحت تحقيقا بالحادثة.

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