حجار: قدّمنا مساعدات لأكثر من 1000 مركز إنمائي ليصمد أهلنا في الجنوب

أكد وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجّار أن الوزارة يعمل "لإحياء مراكز الخدمات منذ توليه مهامه في شهر أيلول 2021 وحتى اليوم، في كل المناطق اللبنانية، فهمنا الوحيد خدمة الناس".

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وقال في إفتتاح مركز الخدمات الإنمائية في مزرعة الضهر: "اننا كوزارة نطال جميع المواطنين في المناطق اللبنانية من خلال مراكزنا المنتشرة على جميع الأراضي اللبنانية، وهذا من ضمن الخطة الإصلاحية التي وضعتها الوزارة بات لدينا 150 مركزاً".



وأكد الوزير الحجار "ان مركز مزرعة الضهر سيقدم الخدمات للبلدة وجوارها، وسنحوله في الأشهر المقبلة الى مركز رعاية صحية أولية"، مضيفا: "سنعمل على تأمين أفضل وأحسن الخدمات للمركز. وان ما نؤمنه اليوم في الشوف، نؤمنه في الجنوب وعكار والبقاع وفي كل منطقة لبنانية، لأننا نؤمن بالتنمية المتوازنة ".



وتابع حجار: "اننا منذ ان بدأت الحرب في الجنوب قدمنا معينات ومساعدات لأكثر من 1000 مركز، ما بين دفاع مدني ومستوصف ومركز خدمات دون ان نتطلع الى المنطقة او الطائفة، بل قدمنا لنقاوم ويصمد اهلنا بوجه العدوان الإسرائيلي .."



وشدد على "أهمية البقاء في أرضنا على الرغم من كل التحديات والظروف ولن نستسلم أبدا الا لله تعالى"، مشيرا الى "ضرورة القيام بالأنشطة وتنمية مناطقنا وازدهارها" .



ولفت الى "التنسيق والتعاون مع النائب فريد البستاني لفتح مركز إنمائي في منطقة الودايا ( قضاء الشوف)، بالإضافة الى التعاون والعمل مع فاعليات المنطقة لتأمين خدمات إجتماعية وصحية شتى ."