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لبنان

أمانات السجلّ العقاري تحدّد مواعيد تسليم المعاملات

Lebanon 24
12-08-2024 | 07:45
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أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية عن جدول استقبال المراجعات والمعاملات لدى أمانات السجل للأسبوع الحالي، وجاءت وفق التالي:
 
- أمانة السجل العقاري في بعبدا سوف تستقبل نهار الثلاثاء الواقع في 13 آب 2024 معاملات جديدة لعمليات فك التأمين حصرا ( لا تقبل المراجعات)ً وستقوم نهار الجمعة الواقع في 16 آب 2024 بتسليم الدفعة  التاسعة عشر من أوامر القبض الجاهزة والدفعة العشرين من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة) .
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- أمانة السجل العقاري في الشوف سوف تستقبل نهار الثلاثاء الواقع في 13 آب 2024 معاملات جديدة لعمليات فك التأمين حصرا ( لا تقبل المراجعات)ً  وستقوم نهار الجمعة الواقع في 16 آب 2024 بتسليم الدفعة  التاسعة عشر من أوامر القبض الجاهزة والدفعة العشرين من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة) .
 
- أمانة السجل العقاري في عاليه ستقوم نهار الجمعة الواقع في 16 آب 2024 بتسليم الدفعة  التاسعة عشر من أوامر القبض الجاهزة والدفعة العشرين من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة). وتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة) . 
 
- أمانة السجل العقاري في المتن تعتذرعن عدم استقبال المواطنين هذا الاسبوع.
- أمانة السجل العقاري في كسروان وجبيل ستقوم نهار الاربعاء الواقع في  14 آب 2024 بتسليم الدفعة الدفعة التاسعة عشر من أوامر القبض الجاهزة والدفعة العشرين من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة) .
 
- وحددت آلية الاستلام بالطلب الى المعنيين زيارة الموقع الالكتروني للمديرية العامة للشؤون العقارية، WWW.LRC.GOV.LB ضمن قسم آخر الأخبار للتأكد من وجود أمر القبض أو السند العائد لهم ضمن اللوائح المنشورة على الموقع، ومن ثم التوجه، للسندات فقط، الى المحتسبيات التابعة للحصول على الطوابع (2*50،000 = 100،000 ل.ل.)، أو ايصال تسديد الطوابع من الشركات المالية المعترف فيه.
كما حددت أماكن استلام الطوابع كالآتي:
محتسبية المتن (أمانة السجل العقاري في المتن)
محتسبية جونية (أماناتي السجل العقاري في جونية - جبيل)
ملاحظة : مركز تسليم أوامر القبض العائدة لقضاء جبيل يتم في المكتب العقاري المعاون في سراي جبيل..=
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