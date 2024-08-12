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لبنان

تدابير سير في جزين ليل الأربعاء.. تجنّبوا هذه الطرقات

Lebanon 24
12-08-2024 | 07:57
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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنّه "لمناسبة عيد انتقال السيّدة العذراء، ستقام ليل 14-8-2024 مسيرة من كنيسة سيدة النبع تجوب شوارع جزين وصولا إلى سيدة المعبور".
وأشارت المديرية العامة أنّه "سيتم اتخاذ اعتباراً من الساعة 17,00 ولغاية الساعة 21,00 من التاريخ المذكور، تدابير السير التالية:
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- تحويل السير المتجه من مدينة صيدا الى مدينة جزين ابتداء من محلة ضهر الرملة نحو طريق حيطورة / محلة عين الطفرة خلف سراي جزين الحكومي مرورًا بحي الشخاريب وصولا الى ساحة جزين.
- تحويل السير المتجه من بلدة كفرحونة باتجاه صيدا نحو عاراي ثم بكاسين وصولا الى ضهر الرملة / الطريق العام".
وطلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.
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