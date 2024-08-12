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لبنان

بـ"صواريخ موجهة".. بلدات لبنانية تتعرّض لقصف إسرائيليّ!

Lebanon 24
12-08-2024 | 12:25
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شنّ العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، غارة جويّة بصاروخ مُوجه استهدفت حديقة مارون الراس.
 
كذلك، قصف جيش العدو بلدة عيتا الشعب بواسطة صاروخ موجّه أرض - أرض جرى إطلاقه من أحد المواقع المعادية المُقابلة للبلدة.
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واستهدف القصف المدفعي أيضاً مناطق سدانة و تلة القعمة في أطراف بلدة كفوشوبا.
 
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