شنّ العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، غارة جويّة بصاروخ مُوجه استهدفت حديقة مارون الراس.



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واستهدف القصف المدفعي أيضاً مناطق سدانة و تلة القعمة في أطراف بلدة كفوشوبا. كذلك، قصف جيش العدو بلدة عيتا الشعب بواسطة صاروخ موجّه أرض - أرض جرى إطلاقه من أحد المواقع المعادية المُقابلة للبلدة.واستهدف القصف المدفعي أيضاً مناطق سدانة و تلة القعمة في أطراف بلدة كفوشوبا.