28
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
24
o
بعلبك
19
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
في حال وقوع حرب.. كم يحتاج لبنان إلى أموال يومياً لمواكبة النزوح؟
Lebanon 24
12-08-2024
|
13:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد وزير البيئة ورئيس لجنة الطوارئ الحكوميّة ناصر ياسين أن الحكومة تعمل على 10 قضايا ملحّة في حال توسُّع الحرب، أهمها إيجاد مراكز الإيواء، الطوارئ الصحية، الغذاء، المحروقات، الاتصالات، والأمور اللوجستية في حال تقطعت أوصال المدن والمناطق اللبنانية.
Advertisement
وعبر قناة "الحرة"، أكد ياسين أنه تمّ إجراء محاكاة لخطّة الطوارئ، مشيراً الى أن 80% من النازحين سيلجأون إلى مراكز إيواء هي بغالبيّتها مدارس رسميّة.
وبالأرقام، قال ياسين إن هناك 1399 مدرسة، إضافةً إلى مهنيات ومنازل الشباب ومراكز المدارس الزراعية لإيواء مئات آلاف المواطنين كما حصل عام 2006، وأضاف: "يتمّ العمل مع وزارة التربية والإدارات الرسمية والمنظمات الإنسانية بالتعاون مع المحافظين لتحضير عدد من هذه المراكز بالفُرُش، والمياه والبنى تحتيّة والمراحيض، فتكون جاهزة لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة من النازحين".
وإذ أكد أن الحكومة رصدت اعتمادات للأمور الملحّة أي لوزارتي الصحة والأشغال، للدفاع المدني، مجلس الجنوب، وهيئة الإغاثة، تحدّث ياسين عن 3 سيناريوهات تعمل عليهم لجنة الطوارئ الحكوميّة، السيناريو الأول وهو الأسوأ، شبيه بحرب تموز 2006 والذي نجم عنه تهجير أكثر من مليون لبناني، وفي هذه الحال الحكومة بحاجة الى مئة مليون دولار، وأضاف: "أما السيناريو الثاني ففي حال تّم تهجير 250 ألف لبناني، لبنان يحتاج الى 50 مليون دولار؟؟ أما السيناريو الثالث وهو الحالي، فإن الحكومة تحتاج الى 25 مليون دولار شهريّاً لإغاثة مئة ألف من النازحين الجنوبيين".
ياسين وفي حديثه للحرّة أكد أن لجنة الطوارئ الحكومية برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي وحضور وزير الداخلية بسام المولوي والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع وكل محافظي لبنان، ناقشت اليوم كيفية تأمين اعتمادات إضافية على شكل صندوق أو سِلَف، مشيراً الى أن العمل جارٍ مع الهيئات الدولية لتأمين تمويل إضافي لأن الحكومة لم تحصل إلا على نحو 33% الى 35% من الاحتياجات المطلوبة في الأشهر العشرة الماضية.
وتابع: "ما زال التمويل الدولي شحيحاً وليس بالشكل الكافي، وما زال تمويل الدول والهيئات المانحة متواضعاً وخجولاً لإغاثة الناس التي نزحت من الجنوب. نحن بحوار دائم مع المنظمات الدولية، ومكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، والدول المانحة الأساسية لوضع موازنات يمكن استخدامها في حالات الطوارئ جراء توسّع الاعتداءات، كما وضع الرئيس ميقاتي هذا الموضوع على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة.
أما حول معطياته ما إذا قد أصبح رد حزب الله على إسرائيل وشيكاً، فأكد ياسين للحرّة أن هناك عملاً دبلوماسيّاً واتصالاتٍ وحوارات مستمرة يقوم بها الرئيس ميقاتي والدبلوماسيّة اللبنانية لتجنيب لبنان توسّع الاعتداءات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعدما أطلت بحمالة صدر.. مُتابعة تُهاجم ممثلة لبنانية شهيرة و"تدعي" عليها وهكذا ردت الأخيرة عليها
Lebanon 24
بعدما أطلت بحمالة صدر.. مُتابعة تُهاجم ممثلة لبنانية شهيرة و"تدعي" عليها وهكذا ردت الأخيرة عليها
01:44 | 2024-08-12
12/08/2024 01:44:23
Lebanon 24
Lebanon 24
حامل بطفلها الخامس.. شقيقة دانييلا رحمة تسرق الأضواء وابنتها نسخة عن خالتها! (صور)
Lebanon 24
حامل بطفلها الخامس.. شقيقة دانييلا رحمة تسرق الأضواء وابنتها نسخة عن خالتها! (صور)
03:46 | 2024-08-12
12/08/2024 03:46:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"غارة صيدا" تستهدف "حزب الله".. الرسالة وصلت عبر "حماس"!
Lebanon 24
"غارة صيدا" تستهدف "حزب الله".. الرسالة وصلت عبر "حماس"!
04:00 | 2024-08-12
12/08/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن الكهرباء في لبنان.. إليكم ما أعلنه وزير الطاقة
Lebanon 24
خبرٌ عن الكهرباء في لبنان.. إليكم ما أعلنه وزير الطاقة
06:49 | 2024-08-12
12/08/2024 06:49:56
Lebanon 24
Lebanon 24
منع بث حفل إليسا في السعودية... ما السبب؟
Lebanon 24
منع بث حفل إليسا في السعودية... ما السبب؟
01:31 | 2024-08-12
12/08/2024 01:31:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:05 | 2024-08-12
في طرابلس.. عملية دهم واسعة للجيش وهذا هو السبب
14:41 | 2024-08-12
بو حبيب التقى ماغرو: اتفاق هدنة غزة يُخفض التوتر الإقليميّ
14:12 | 2024-08-12
هذا ما فعله العدو بمحيط "بوابة فاطمة" في الجنوب
13:36 | 2024-08-12
بـ"المدفعية والصواريخ".. ماذا قصف "حزب الله" مساء اليوم؟
13:25 | 2024-08-12
هوكشتاين سيزور لبنان قريباً
13:07 | 2024-08-12
ميقاتي استقبل سفير فرنسا وتمّ البحث بوضع لبنان والمنطقة
فيديو
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
01:49 | 2024-08-09
12/08/2024 22:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
23:44 | 2024-08-07
12/08/2024 22:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
12/08/2024 22:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24