بو حبيب التقى ماغرو: اتفاق هدنة غزة يُخفض التوتر الإقليميّ

استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب سفير فرنسا لدى لبنان، هيرفي ماغرو، وتم التباحث في مختلف قضايا الساعة، وخاصة المحادثات المرتقبة يوم الخميس المقبل بشأن هدنة غزة والتي من شأنها ان تنعكس على الساحة اللبنانية.

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وشدد بو حبيب على اهمية أن تقوم الدول الغربية، ومن بينها فرنسا، بخطوات ملموسة لدعم نجاح جهود الوسطاء بشأن إنجاز اتفاق من هذا النوع، والذي يشكل الخطوة الأولى لتخفيض التوتر الإقليمي.

كذلك، أكد بو حبيب أن الحلول الدبلوماسية المدعومة تشكل الحل الوحيد أمام الخيارات العسكرية التي ستؤدي إلى اتساع رقعة الحرب.