Advertisement

لبنان

هزّة أرضية تضرب سوريا.. هذه المناطق في لبنان شعرت بها!

Lebanon 24
12-08-2024 | 16:57
A-
A+
Doc-P-1233454-638591039524607102.jpg
Doc-P-1233454-638591039524607102.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شعر عدد من سكان المناطق اللبنانية لاسيما في بيروت والشمال والجنوب بهزّة أرضية حصلت عند الساعة 23.56 ليلاً.
 
وذكر موقع "emsc-csem" المتخصص برصد الهزات الأرضية والزلازل إن قوة الهزة هي 5.5 درجات على مقياس ريختر، ومركزها سوريا وتحديداً مدينة حماة.
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
هزة أرضية شعر بها مواطنون في لبنان.. إليكم قوتها!
lebanon 24
13/08/2024 07:06:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا الليلة الماضية مباني عسكرية ونقطة مراقبة تابعة لحزب الله جنوب لبنان
lebanon 24
13/08/2024 07:06:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الهزة الأرضية التي ضربت سوريا ولبنان.. هكذا علّق خبير الزلازل طوني نمر
lebanon 24
13/08/2024 07:06:49 Lebanon 24 Lebanon 24
المعارضة تخشى حرباً مفتوحة وتحذر من سعي طهران لعزل لبنان
lebanon 24
13/08/2024 07:06:49 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

هزة أرضية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:57 | 2024-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2024-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2024-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:49 | 2024-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:24 | 2024-08-12
22:33 | 2024-08-12
22:40 | 2024-08-12
23:27 | 2024-08-12
23:15 | 2024-08-12
23:15 | 2024-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24