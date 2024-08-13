طيران حربي واستطلاعي فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل ليلا

حلق الطيران الحربي والاستطلاعي المعادي بكثافة الليلة الماضية وحتى صباح اليوم، فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

واطلق العدو القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق.