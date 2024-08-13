الخلاف بين "حزب الله" ودمشق: حقيقة ام فبركات؟

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انتشرت خلال الايام الماضية اخبار متعددة عن خلاف سياسي كبير بين دمشق وبين "حزب الله" على خلفية المعركة العسكرية المتوقعة ودور سوريا فيها، فما حقيقة هذا الخلاف وكيف يمكن ان يؤثر على التطورات الاقليمية.؟مصادر مطلعة اعتبرت كل ما حكي عن خلاف بين دمشق وحارة حريك غير صحيح، وليس واردا اذ ان دمشق لا تزال وستبقى ضمن محور المقاومة وعلاقتها بـ "حزب الله" اقوى علاقة في المحور.وتعتبر المصادر ان عدم مشاركة سوريا في اي معركة مقبلة او حتى مشاركتها يتم بالتنسيق مع المحور، حتى ان الامين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله اكد خلال خطابه الاخير انه ليس مطلوبا من سوريا اي دور عسكري بسبب اوضاعها الراهنة.