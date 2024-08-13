شركات غير مرخص لها لرشّ المبيدات… "أسلحة كيميائية" بإدارة "دكاكين"

لم تُعرف الأسباب الواضحة التي أدّت إلى وفاة الشابة نادين خشاب في منطقة الحوش في صور، والتي استيقظت وهي تعاني من آلام وغثيان، لتفارق الحياة بعد أن أدخلت العناية المركزة في مستشفى جبل عامل.

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فتح الباب أمام تكهنات عدة حول سبب الوفاة، لكن الترجيحات الاولية تفيد بأن الوفاة كانت ناتجة عن استنشاق الضحية لمبيدات حشرية تم رشها في ارجاء بيتها من قبل شركة معروفة ومرخص لها ومتخصصة في هذا المجال. وتابعت وزارة الصحة العامة المعلومات المتداولة عن حادثة وفاة الشابة، وفتحت تحقيقا طبيا وعلميا لتحديد الأسباب الحقيقية التي ادت الى الوفاة وبناء المقتضى...



بحسب قانون "تنظيم استيراد ومهن بيع وتعبئة وتوضيب وتحضير وصنع ورش مبيدات الحشرات والقواضم المنزلية" (قانون 11/1978)، يجب أن يخضع استيراد وبيع وتوضيب وتحضير هذه المواد المستعملة في حقل الصحة العامّة لـ"ترخيص مسبق يمنحه مدير عام وزارة الصحة العامّة بعد استطلاع مصلحة الهندسة الصحية في الوزارة" (المادة 1).



وتنص المادة الخامسة على وجوب استحصال كل صاحب مؤسسة على موافقة وزارة الصحة "على كل مبيد جديد ينبغي استعماله في لبنان، أكان مستورداً أم مصنوعاً أم مركّباً محلياً وكل مبيد يودّ إدخاله إلى البلاد". كما يفترض أن يرفق اي منتج جديد بـ"تحليل كيميائي صادر عن معهد معترف به ومصدّق حسب الأصول"، مصحوباً بثلاثة نماذج من المبيد تُسلّم إلى مصلحة الهندسة الصحية، و"مرفقة بنسخ كافية عن كيفية استعماله مع توضيح للمحاذير الصحية التي قد تنتج عنه".



أما الأهم فهو أن تكون لدى صاحب المؤسسة "إفادة مصدّقة تثبت جواز استعمال هذا المبيد من بلد المنشأ الرئيسي".



وفي حديث لـ"لبنان24"، يوضح مدير في احدى الشركات المعروفة في مجال مكافحة الحشرات انه "كما في كل المصالح هناك بضائع ذات جودة عالية وأخرى اقل ومنها قد لا يوحي بالثقة لان مصدرها غير موثوق به".

ويضيف: "من المؤسف اليوم أن بعض الشركات التي تعمل في هذا المجال تتظاهر بأنه مرخص لها بينما في الحقيقة هي أشبه بـ"دكاكين"، وفي هذا الحال يتوجب على الزبائن ولاجل السلامة والامان، الطلب من الشركات الموكل لها امر رش بيوتهم ابراز الاوراق الثبوتية التي تؤكد بأنها حاصلة على رخص من وزارة الصحة قبل استقبال أي موظف تابع لها في منازلهم والاطلاع على كافة شهادات المنشأ للمبيدات المنوي استخدامها في تلك المهمة".

اما بالنسبة للعمال المستخدمين من قبل الشركات للقيام بعملية الرش، يشير مؤسس الشركة الى أنه "يجب أن يكونوا مدربين في المرحلة الأولى مع مهندس صحة أو صيدلي على الأماكن المسموح وضع كل نوع من المبيدات فيها".

وعن أسعار الرش لهذا العام، فيقول ان كلفتها "تبدأ من 70 دولارا وقد تصل الى 350 دولارا تقريبا حسب مساحة المنزل والمواد المستعملة".

في النهاية ان عملية رش المبيدات في البيوت أهم أهدافها هو التخلص من الحشرات الضارة والمزعجة لأجل راحة الانسان، وأي اهمال قد ينتج عنه الكارثة، فتصبح عندها المبيدات سموما قاتلة تفوق بأضرارها كل أضرار الحشرات الزاحفة والطائرة.

