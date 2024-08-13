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لبنان
صباح اليوم.. هذا ما استهدفه حزب الله
Lebanon 24
13-08-2024
|
04:20
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اعلنت الاعلام الحربي في حزب الله ان عناصر الحزب استهدفوا عند الساعة 08:35 من صباح اليوم التجهيزات التجسسية في موقع مسكاف عام بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة".
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