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لبنان

صباح اليوم.. هذا ما استهدفه حزب الله

Lebanon 24
13-08-2024 | 04:20
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اعلنت الاعلام الحربي في حزب الله ان عناصر الحزب استهدفوا عند الساعة 08:35 من صباح اليوم التجهيزات التجسسية في موقع مسكاف عام بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة".
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