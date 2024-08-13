صباح اليوم.. هذا ما استهدفه حزب الله

اعلنت الاعلام الحربي في حزب الله ان عناصر الحزب استهدفوا عند الساعة 08:35 من صباح اليوم التجهيزات التجسسية في موقع مسكاف عام بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة".

Advertisement