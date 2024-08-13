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لبنان

الحرارة ترتفع بشكل ملحوظ في الأيام المقبلة.. واحذروا التيارات المائية!

Lebanon 24
13-08-2024 | 05:45
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 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على الجبال التي تعلو عن الـ1000 متر وفي الداخل بحيث تتخطى معدلاتها بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة في المناطق الشمالية تزيد الشعور بالحر.
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وجاء في النشرة الاتي :

-الحال العامة:  طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، حتى يوم غد الأربعاء حيث ترتفع وتتخطى معدلاتها بخاصة في الداخل، ومن المتوقع ان تعود مجددا الى معدلاتها يوم الجمعة. 

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر اب في بيروت بين 25 و 33 ، طرابلس بين 23 و  32، في زحلة بين 18 و 35 درجة .

-الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة واستقرار في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل، كما تكون الرياح ناشطة شمال البلاد.
الأربعاء:  غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على الجبال التي تعلو عن ال ١٠٠٠ متر وفي الداخل بحيث تتخطى معدلاتها بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة في المناطق الشمالية تزيد الشعور بالحر.
الخميس:  غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار في درجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل بسيط في المناطق الجبلية والداخلية بحيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية.
الجمعة:  غائم جزئيا مع انخفاض فيردرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تعود الى معدلاتها الموسمية ، تنشط الرياح ويرتفع معها موج البحر مع تشكل بعض التيارات المائية.
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