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لبنان

بحقه 7 ملاحقات قضائية وهو شديد الحذر في تنقلاته.. إلقاء القيض على أحد أخطر المطلوبين

Lebanon 24
13-08-2024 | 06:39
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
 
في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين الخطرين في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم.
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ونتيجة الجهود الاستعلامية والاستقصاءات والتحريات المكثّفة التي قامت بها مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي، توصّلت الى كشف هوية أحد أخطر المطلوبين إضافة إلى تحديد مكان تواجده في بلدة الزرارية، ويدعى:
ح. ج. (مواليد عام 1987، لبناني)
وهو شديد الحذر في تنقلاته، ومطلوب بموجب /7/ ملاحقات قضائية بجرائم: تجارة أسلحة، مخدّرات، سرقة، ترويج عملة مزيّفة، كما يشتبه بقيامه بعدد كبير من عمليات السرقة ضمن منطقة عدلون. 
بناء عليه، وضعت خطة محكمة أسفرت عن توقيفه بمؤازرة دورية من فصيلة عدلون. 
أودع الفصيلة المذكورة لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختصّ.
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