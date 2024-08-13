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لبنان

قرار جديد لوزير المالية.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
13-08-2024 | 06:45
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 وقع وزير المالية يوسف الخليل قراراً، مدد بموجبه لغاية 30/09/2024 ضمنا، مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح عن الأرباح التي حققها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون نتيجة العمليات التي نفذوها على منصة صيرفة الخاضعة للضريبة المنصوص عليها في المادة 93 من قانون الموازنة العامة للعام 2024، ويأتي هذا القرار ومن أجل إتاحة الفرصة للمكلفين للإلتزام بالموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم.
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وفي سياق التصريح العائد لضريبة الدخل على الرواتب والجور والكشوفات السنوية الإفرادية الإجمالية، أصدرت وزارة المالية بيانا فيه:
 
"يهم وزارة المالية أن تعلم جميع المكلفين الذين لم يتقدموا بعد بالتصريح السنوي لضريبة الرواتب والأجور عن عام 2023 وجوب المبادرة إلى الالتزام بموجباتهم الضريبية في مهلة أقصاها 30/08/2024 ضمنا تفاديا لتعرضهم للغرامات القانونية، مع الإشارة إلى أنه وفي حال وجود مشاكل تقنية تحول دون تحميل التصاريح الالكترونية على النظام الضريبي يمكن التواصل مع الإدارة الضريبية عبر البريد الالكتروني: eservicesqa@finance.gov.lb ".

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