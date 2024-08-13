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لبنان

تحديد سقف المبالغ المقبوضة على الصندوق الرئيسي بالعملات الاجنبية.. إليكم هذا التعميم

Lebanon 24
13-08-2024 | 07:40
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 أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل تعميما، حدد فيه سقف المبالغ المقبوضة على الصندوق الرئيسي بالعملات الاجنبية. وجاء فيه: 
"حيث أن بعض الضرائب والرسوم والتأمينات والأمانات والكفالات.... يتوجب استيفائها بالعملة الأجنبية، وحيث انه تم فتح صندوق بالعملات الاجنبية لدى امين صندوق الخزينة المركزي ، لذلك يحدد سقف المبالغ المقبوضة نقداً لدى امين صندوق الخزينة المركزي على الشكل التالي:
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− بالنسبة لضريبة الدخل على روؤس الموال المنقولة الموجودة في الخارج: /10.000/دولار أميركي، ومهما كانت قيمة المبلغ بالنسبة لليورو.
− بالنسبة لسائر الضرائب والرسوم والتأمينات والأمانات والكفالات....:/1.500/دولار اميركي كحد أقصى ومهما كانت قيمة المبلغ بالنسبة لليورو .

تتم عمليات الدفع الناتجة عن الاستردادات بالعملات الأجنبية بموجب تحاويل مصرفية."

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