شيخ العقل التقى وزير المالية ونقيب المحامين ورئيس بلدية بيروت

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التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، وزير المالية يوسف الخليل، يرافقه مدير عام اليانصيب الوطني هادي نرش ورئيس المحاسبة في مديرية المالية العامة محمد ناجي، وتم البحث في الواقع المالي العام للدولة والوضع الاقتصادي الضاغط بهذا الاتجاه.بعد اللقاء، شكر وزير المالية شيخ العقل على الاستقبال، وقال: "كانت تجربة اللقاء مع سماحته إيجابية ومهمة جدا، وقد تبادلنا الأفكار الجيدة لا سيما تلك القابلة للتطبيق والفرق بين الأفكار وبين التطبيق وأهمية الأخذ بها. إننا نتطلّع معكم الى المساهمة بالإنتاج المطلوب، وبأن تكون الدولة أكثر قدرة على المساعدة من أجل التغيير، في ظل التجارب الحالية الصعبة جدا على المواطنين والفقراء والناس الذين لا يستطيعون رؤية أولادهم بهذه الظروف، ومن هذا المنطلق علينا أن نتعاون جميعاً لكي يصبح وضعنا أفضل مما كان عليه في السنوات والأشهر المنصرمة".كما التقى شيخ العقل رئيس بلدية بيروت عبد الله درويش، يرافقه عضو المجلس البلدي رامي الغاوي والمحامي زياد شهاب، لوضعه في صورة المهام والأعمال التي تقوم به البلدية.وقال درويش: "تشرّفنا باللقاء مع سماحة شيخ العقل، وكان مناسبة لوضع سماحته في كل الأجواء بالنسبة للبلدية وما تقوم به من مشاريع وأعمال في هذا الوقت بالتحديد، ونرى أيضا ما يجب القيام به من مطالب لأبناء المدينة".كذلك التقى الشيخ أبي المنى نقيب المحامين في بيروت فادي المصري على رأس وفد من مجلس النقابة ضمّ: أمينة السر مايا شهاب وميسم يونس، بحضور المحامين في المجلس المذهبي: أمين السر نزار البراضعي ورئيس اللجنة القانونية نشأت هلال والدكتور طلال جابر، إضافة الى المحاميين ريتا حلاوي ومازن المصري.وبعد اللقاء صرّح المصري: "تشرّفنا بلقاء سماحة شيخ العقل الدكتور سامي أبي المنى وكانت مناسبة للتداول بالشؤون الوطنية أولا، وقضايا متصلة بأوضاع المحاكم والقضاء في لبنان والملفات الكبرى التي تتابعها النقابة أكان بالنسبة لكارثة تفجير مرفأ بيروت أو المودعين في المصارف وملفات تهم الرأي العام اللبناني التي من شأن تحقيقها إراحة الوضع العام وإعادة الثقة بلبنان والوطن الذي نريده عزيزا سيدا حرا مستقلا، وكان ذلك موضع توافق مع سماحة الشيخ وكي نبقى أمينين لرسالتنا، وطائفة الموحدين الدروز كانت الأساس الذي مهّد لقيام الكيان اللبناني منذ أيام الأمير فخر الدين ولغاية اليوم. وقد اتفقنا مع سماحة شيخ العقل على التنسيق الدائم لبلوغ تلك الأهداف".