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لبنان

من بلدة برعشيت.. شهيد جديد لـ"حزب الله"

Lebanon 24
13-08-2024 | 12:52
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نعى "حزب الله" في بيان مساء اليوم، الشهيد فادي محمد شهاب "تيسير".

 
ولفت في بيانه، الى انه من بلدة برعشيت في جنوب لبنان مواليد عام 1980.
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