28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
18
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
من بلدة برعشيت.. شهيد جديد لـ"حزب الله"
Lebanon 24
13-08-2024
|
12:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
نعى "حزب الله" في بيان مساء اليوم، الشهيد فادي محمد شهاب "تيسير".
ولفت في بيانه، الى انه من بلدة برعشيت في جنوب لبنان مواليد عام 1980.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا منشآت عسكرية لـ"حزب الله" في منطقتي شيحين وعلما الشعب في جنوب لبنان
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا منشآت عسكرية لـ"حزب الله" في منطقتي شيحين وعلما الشعب في جنوب لبنان
14/08/2024 02:01:33
14/08/2024 02:01:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله": استهدفنا انتشاراً لجنود العدوّ الإسرائيلي في محيط موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصبناه إصابة مباشرة
Lebanon 24
"حزب الله": استهدفنا انتشاراً لجنود العدوّ الإسرائيلي في محيط موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصبناه إصابة مباشرة
14/08/2024 02:01:33
14/08/2024 02:01:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا الليلة الماضية مباني عسكرية ونقطة مراقبة تابعة لحزب الله جنوب لبنان
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا الليلة الماضية مباني عسكرية ونقطة مراقبة تابعة لحزب الله جنوب لبنان
14/08/2024 02:01:33
14/08/2024 02:01:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مسيرة عسكرية قصفت صباح اليوم مباني عسكرية تابعة لـ"حزب الله" في شيحين والجبين جنوبي لبنان
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مسيرة عسكرية قصفت صباح اليوم مباني عسكرية تابعة لـ"حزب الله" في شيحين والجبين جنوبي لبنان
14/08/2024 02:01:33
14/08/2024 02:01:33
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله
لبنان
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"ناصيف كيف راضي؟".. دانييلا رحمة تنشر صورها بالمايوه والجمهور يُهاجمها (صور)
Lebanon 24
"ناصيف كيف راضي؟".. دانييلا رحمة تنشر صورها بالمايوه والجمهور يُهاجمها (صور)
02:46 | 2024-08-13
13/08/2024 02:46:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو فاضح لها مع شاب داخل سيارة.. الممثلة السورية الشهيرة تستفز الجمهور بإطلالة جريئة! (صور)
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو فاضح لها مع شاب داخل سيارة.. الممثلة السورية الشهيرة تستفز الجمهور بإطلالة جريئة! (صور)
04:42 | 2024-08-13
13/08/2024 04:42:01
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة خطيرة.. العثور على 5 جثث في كفرشيما وهذا ما كُشف
Lebanon 24
جريمة خطيرة.. العثور على 5 جثث في كفرشيما وهذا ما كُشف
13:54 | 2024-08-13
13/08/2024 01:54:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت قبل شهرين.. الممثلة اللبنانية الشهيرة بـ "لوك جديد" شاهدوا كيف أصبحت (صور)
Lebanon 24
تزوجت قبل شهرين.. الممثلة اللبنانية الشهيرة بـ "لوك جديد" شاهدوا كيف أصبحت (صور)
02:16 | 2024-08-13
13/08/2024 02:16:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي "المفاجأة" الذي تحدّث عنها نصرالله؟ 3 سيناريوهات "تؤذي إسرائيل"
Lebanon 24
ما هي "المفاجأة" الذي تحدّث عنها نصرالله؟ 3 سيناريوهات "تؤذي إسرائيل"
05:00 | 2024-08-13
13/08/2024 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:20 | 2024-08-13
صعوبات مُعيقة
17:06 | 2024-08-13
تساؤل
17:00 | 2024-08-13
جثث في منزل في كفرشيما... المشتبه به يسلم نفسه
16:49 | 2024-08-13
هجوم صاروخي كبير من لبنان على شمال إسرائيل.. ماذا حصل قبل قليل؟ (فيديو)
15:56 | 2024-08-13
قنابل إسرائيلية من نوع جديد هزّت كفركلا.. ماذا كُشف عنها؟
15:39 | 2024-08-13
أرقام كبيرة جدًا.. إليكم حجم الخسائر التي تكبّدتها إسرائيل بسبب عمليات "الحزب"
فيديو
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
01:49 | 2024-08-09
14/08/2024 02:01:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
23:44 | 2024-08-07
14/08/2024 02:01:33
Lebanon 24
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
14/08/2024 02:01:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24