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اعلن "حزب الله" في بيان مساء اليوم، انه استهدف موقع رويسات ‏العلم في تلال كفرشوبا بالأسلحة الصاروخية.وجاء في بيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدفنا عند الساعة 05:20 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 13-8-2024، موقع رويسات ‏العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابةً مباشرة".‏