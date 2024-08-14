بشأن استخدام المفرقعات النارية.. تحذير هام

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني من إطلاق المفرقعات النارية لمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء.

وأشارت المديرية في بيان أنّه "بمناسبة الاحتفالات بعيد انتقال السيدة العذراء، تنبّه المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين من المخاطر المحدقة بهم إثر استعمال المفرقعات والأسهم النارية خصوصاً بالقرب من الغابات أو الأعشاب الجافة، لما تتسبّب به من مخاطر محتمة قد تؤدي الى سقوط إصابات بشرية، ونشوب حرائق في الأحراج والممتلكات، سيّما بعد أن أظهرت نشرة إحتمال اندلاع حرائق الغابات ارتفاعاً ملحوظاً في مؤشر خطر الحرائق في العديد من المناطق اللبنانية".

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أضاف البيان:" كما تشدّد على المواطنين والمقيمين لجهة ضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة الصادرة عنها، وتذكر بضرورة الاتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ ١٢٥ للتبليغ عند مشاهدة حريق - أياً كان حجمه - وتحديد موقعه ليتمكن عناصر الدفاع المدني من التدخل على الفور والسيطرة على النيران حصراً للأضرار في حدها الادنى".