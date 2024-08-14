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لبنان

بعد تطويب البطريرك الدويهي... الأب بيدرو لحود كاهن جديد على درب القداسة

Lebanon 24
14-08-2024 | 04:02
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وافق مجمع دعاوى القديسين في روما قبل أشهر على دعوى تقديس الخوري بيدرو لحود ابن بلدة سبعل في قضاء زغرتا، التي قُدمت من قبل الأبرشية التي انتمى اليها في فنزويلا.
الدعوى التي رُفعت، تم قبولها بسرعة كبيرة، إذ إنّ البابا فرنسيس وافق على فتح الدعوى، ما يعني انطلاق المرحلة الأولى من السير على درب القداسة إذ يتم التدقيق والتحقيق بالملف المرفوع وفقاً للقوانين الكنسية، على ان يُعلن صاحب الدعوى مكرّماً بعد اثبات اعجوبة، ومن ثم طوباوياً ومن بعدها قديساً.
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بلدة سبعل في قضاء زغرتا التي ولد فيها الاب بيدرو لحود دعت عبر موقعها للصلاة كي يظهر الله قداسته فيكون خير شفيع لسبعل وأبنائها المنتشرين في أنحاء العالم.
للمناسبة يتراس رئيس أساقفة ابرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف قداس الشكر الخاص بقبول الفاتيكان فتح دعوى تكريمه، في حضور السفير البابوي في لبنان باولو بورجيا، السابعة مساء الجمعة في ١٦ الجاري، في ساحة البلدة.


الأب بيدرو لحود ابن بلدة سبعل، والده طنسا خليل لحود ووالدته مريانة لحود. وُلد في كاراكاس فنزويلا في العام 1933. بعمر صغير جداً اصطحبه أهله الى لبنان وعاش في منزله في سبعل حتى أصبح عمره 16 عاما فعاد إلى كاراكاس، ومن ثم التحق بالكنيسة اللاتينية.
فور سيامته كاهناً على مذابح الكنيسة اللاتينية، طلب من رؤسائه أنّ يذهب إلى الخدمة في منطقة تقع بالقرب من كاراكاس تُسمى " جبل لاسيلسا"، وهي منطقة عاش فيها في تلك الفترة الفقراء والمعوزون والخارجون عن القانون وكانت ينتشر فيها الفساد.
وبحسب ما اوردت البلدية على صفحتها فقد "رفض مسؤولوه بداية خدمته في هذه المنطقة، لكنّه أصر وكان له ما يريد، فبشر أهالي "جبل لاسيلسا"، وقدّم لهم الإيمان المسيحي والتعاليم المسيحية، وتحوّل إلى مطالب بحقوقهم أمام السلطات في "فينزويلا" أمّن لهم مستلزمات العيش من كهرباء ومياه وعمل وغيرها من مقوّمات كانت تفتقدها المنطقة".
 

عاش في الفقر طيلة حياته، فحوّل كل المساعدات التي أتته الى الفقراء وأبناء "جبل لاسيلسا". عاش التقشف لدرجة انّه لم يرض بتغيير حذائه الممزق وثيابه المشققة، مانحاً ما يأتيه من هدايا الملابس والاحذية إلى أبناء رعيته.

عاد إلى لبنان في زيارة سريعة لأشهر قليلة في العام 1970- 1971: في خلال هذه الزيارة رفع الذبيحة الالهية يومياً على مذبح كنيسة سيدة الانتقال في سبعل وعاش بين أهله وأبناء بلدته.

في العام 1996 توفي برائحة القداسة ودفن في " جبل لاسيلسا- كاراكاس".

يروى أنّه مات بسبب التعب والارهاق من شدة العمل والكد، وعند وفاته أراد أفراد عائلته في فنزويلا دفنه في مقابر العائلة غير أنّ أهالي" جبل لاسيلسا"، أصروا أن تبقى رفاته بينهم، فتم دفنه في الجبل الذي علّم ونشر فيه كلمة الحق، "كلمة يسوع القائم من بين الأموات".

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