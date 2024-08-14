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لبنان

في طرابلس.. شرفة سقطت بسبب الهزة الأرضية (صورة)

Lebanon 24
14-08-2024 | 04:15
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن تعرّض شرفة منزل للسقوط من أحد المباني في محلة السرايا العتيقة في طرابلس.
 
وحسب المعلومات، لم يصب أحد بأذى.
 
ورجحت المصادر ان يكون سقوط الشرفة جاء نتيجة التصدع بعد الهزة الارضية التي ضربت لبنان في اليومين الماضيين.
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شرفة

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