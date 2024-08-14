Advertisement

لبنان

هوكشتاين من عين التينة: الوقت حان الآن لإنهاء الصراع والتصعيد

Lebanon 24
14-08-2024 | 05:09
A-
A+
Doc-P-1234124-638592344215456833.jpeg
Doc-P-1234124-638592344215456833.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إلى أنّ "الصراع بين "حزب الله" واسرائيل استمرّ لفترة طويلة، ونحن نؤمن أنه من الممكن الوصول إلى حلّ دبلوماسي".
 
 
وقال هوكشتاين بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة: "لا أحد يريد حرباً شاملة، والتوترات بين الحزب وإسرائيل تصاعدت منذ آخر زيارة لي إلى هنا".
Advertisement
 
 
وأكّد أنّ "الرئيس الأميركي جو بايدن يدعم وقف التوترات في جنوب لبنان، ونحن بحاجة لخفض التصعيد على الخط الأزرق".
 
وأضاف هوكشتاين: "نأمل في الوصول إلى صفقة لوقف إطلاق النار، والرئيس بايدن عمل من دون كلل لإيجاد حل لوقف إطلاق النار وإطلاق الرهائن في غزة".
 
 
وشدّد على أنّ "أميركا تؤيد أن يعيش الشعب اللبناني بسلام وازدهار، وهذه رسالتنا التي نوجهها للجميع" ولفت إلى أنّ "هذه المنطقة عانت مما يكفي وكلما طال وقت النزاع تصبح فرص الأخطاء وحوادث استهداف المدنيين كبيرة وواردة".
 
 
وتابع هوكشتاين: "نأمل في لبنان أن نصل إلى نهاية الأزمة ونستطيع أن نصل إلى هذا الأمر الآن ونُدرك أننا يجب أن نعمل سوياً على وقف النزاع في غزة".
 
 
وقال: "نأمل بعدم الوصول إلى حرب بين "حزب الله" وإسرائيل والوقت حان الآن لإنهاء الصراع والتصعيد".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:54 | 2024-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2024-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2024-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:02 | 2024-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2024-08-14
02:41 | 2024-08-14
07:00 | 2024-08-14
06:51 | 2024-08-14
06:37 | 2024-08-14
06:17 | 2024-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24