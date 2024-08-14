وزير العدل بحث والسفير الأردني ملفّ موقوفين أردنيين في لبنان

إستقبل وزير العدل القاضي هنري الخوري في مكتبه في الوزارة قبل ظهر اليوم، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى لبنان وليد الحديد وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان وشؤوناً قضائية.



بعد اللقاء، قال خوري: "تطرقنا مع سعادة السفير الى الوضع العام في لبنان، وتحديداً أوضاع الموقوفين الأردنيين داخل السجون اللبنانية، وذلك في إطار تعجيل الإجراءات القانونية والقضائية في حقهم ضمن الأطر القانونية المرعية، إذ هناك موقوفون لا يزالون قيد التوقيف والمحاكمة أمام المحاكم اللبنانية، علماً أن عددهم لا يتجاوز 10 موقوفين".

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