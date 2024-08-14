انماء طرابلس والميناء: لضرورة انتخاب رئيس

هنأت جمعية" إنماء طرابلس والميناء" المسيحيين بحلول عيد انتقال العذراء، متمنية" ان تزول هذه الغيمة السوداء عن لبنان وينعم بالامن والازدهار وان يعود منارة الشرق".

واكدت في بيان ان "هذه المناسبة يجب ان تجمع اللبنانيين على المحبة والعمل من اجل بلدهم للخلاص من الازمات المتراكمة والمتلاحقة"، مشددة "على ان ما نمر به من تخبطات اقتصادية وامنية تفرض علينا الاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية يواكب كل التطورات ويباشر بخطة اصلاحية تعيدنا الى شاطىء الامان لان ما يشهده لبنان والمنطقة يحتم علينا رص الصفوف لمواجهة التحديات كما يحتم علينا ان نبعد خلافاتنا الداخلية جانبا والتطلع الى المصلحة العامة التي توجب ضرورة ملء الفراغ الرئاسي من دون انتظار لان التباطؤ في اجراء هذا الاستحقاق سيزيد من التشرذم ويعقد الامور اكثر فأكثر ويوصلنا الى الانهيار على كاقة الصعد".