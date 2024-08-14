"المالية" تحدد المهلة الأخيرة المحددة للإعفاء من التخفيض على الغرامات

أعلنت وزارة المالية أنه وبموجب قانون الاجراءات الضريبية الذي ينصّ على: " إذا صودف آخر يوم في المهلة المحددة يوم عطلة رسمية بما فيها يوم الأحد يُعتبر أول يوم عمل يليه هو اليوم الأخير في المهلة"، وعليه يصبح يوم 16/8/2024 ضمناً هو المهلة الأخيرة المحددة للإعفاء من التخفيض على الغرامات المتوجبة بدلاً من يوم 15/08/2024 الذي يُصادف يوم عطلة لمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء.

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