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لبنان

"المالية" تحدد المهلة الأخيرة المحددة للإعفاء من التخفيض على الغرامات

Lebanon 24
14-08-2024 | 07:46
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أعلنت وزارة المالية أنه وبموجب قانون الاجراءات الضريبية الذي ينصّ على: " إذا صودف آخر يوم في المهلة المحددة يوم عطلة رسمية بما فيها يوم الأحد يُعتبر أول يوم عمل يليه هو اليوم الأخير في المهلة"، وعليه يصبح يوم 16/8/2024 ضمناً هو المهلة الأخيرة المحددة للإعفاء من التخفيض على الغرامات المتوجبة بدلاً من يوم 15/08/2024 الذي يُصادف يوم عطلة لمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء.
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