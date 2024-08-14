القبيات واصلت احتفالاتها بعيد السيدة

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غصت مدرجات مهرجان عيد انتقال السيدة العذراء في محيط كنيسة سيدة الغسالة العجائبية في القبيات، بالحضور من مختلف المناطق للمشاركة بالمهرجان الذي تنظمها رعية كنيسة سيدة الغسالة بدعم من مؤسسة "انسان" وبالتعاون مع الافواج الكشفية.وكانت ليلة الامس مع الاخوين شحادة اللذين قدما باقة من الاغاني اللبنانية عزفا وانشادا وتفاعل الجمهور معهما بحمل الاعلام اللبنانية، كما غصت الباحات المحيطة بالكنيسة بالحضور حيث جالوا في المعرض الذي ضم مونة عكارية واشغال حرفية وتحف فنية واشغال يدوية، كما خصصت مساحات لسوق الاكل وجناح للماكولات التراثية والعاب ترفيهية.