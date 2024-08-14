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لبنان

قناة إسرائيليّة تُحدّد موعد "هجوم حزب الله".. إليكم ما كشفته

Lebanon 24
14-08-2024 | 08:14
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أفادت القناة 13 الإسرائيلية أن إسرائيل تقدّر الآن أن حزب الله مصمم على الرد على اغتيال فؤاد شكر، على عكس إيران التي لا تزال مترددة. 
 
وأضافت: "حزب الله قد يشن هجوما على إسرائيل بعد انتهاء زيارة المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين، ولكنه لم يحدد أهدافه بعد". 
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