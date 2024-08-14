قناة إسرائيليّة تُحدّد موعد "هجوم حزب الله".. إليكم ما كشفته

أفادت القناة 13 الإسرائيلية أن إسرائيل تقدّر الآن أن حزب الله مصمم على الرد على اغتيال فؤاد شكر، على عكس إيران التي لا تزال مترددة.

وأضافت: "حزب الله قد يشن هجوما على إسرائيل بعد انتهاء زيارة المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين، ولكنه لم يحدد أهدافه بعد".