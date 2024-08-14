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لبنان

بينهم حالات حرجة... عدد الجرحى ارتفع في "غارة العباسية" كم أصبح؟

Lebanon 24
14-08-2024 | 09:16
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة بيان أعلن عن حصيلة الجرحى جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة العباسية - قضاء صور. 

وأشار البيان إلى أنّ عدد الجرحى بلغ سبعة عشر شخصا من بينهم اربع حالات حرجة، وقد تم توزيع الجرحى على مستشفيي جبل عامل وحيرام وفق التالي: 
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- مستشفى جبل عامل استقبل إحدى عشرة إصابة (11 لبنانيين - سوري واحد) من بينهم 3 حالات حرجة (من بين الحالات شاب يبلغ من العمر 17 سنة تم نقله الى مستشفى الرسول الاعظم)، إضافة إلى 7 حالات طوارىء (من بينهم شاب عمره 16 سنة وطفلة عمرها 8 سنوات) وحالة دخول عادي مستقرة. 

- مستشفى حيرام استقبل 6 اصابات ( لبنانيان - 3 سوريين - فلسطيني واحد) ومن بين الاصابات امرأة لبنانية حالتها حرجة والخمسة الآخرون تم علاجهم في الطوارئ.
 
 
 

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