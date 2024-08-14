قائد الجيش عرض والسفير الفرنسي للتطورات السياسية والميدانية

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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة السفير الفرنسي في لبنان Hervé Magro يرافقه الملحق العسكري العقيدBruno Kostantina ، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد والتطورات على الحدود الجنوبية.كما استقبل الملحق العسكري الصيني العميد Zheng Yuchong في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهمته في لبنان.