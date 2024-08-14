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لبنان

البيسري استقبل سفيرة كندا وعرض معها للاوضاع في المنطقة

Lebanon 24
14-08-2024 | 09:28
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استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري ظهر اليوم سفيرة كندا في لبنان ستيفاني ماكولم، وبحث معها في الأوضاع العامة وتطورات الوضع في المنطقة.

كما التقى البيسري النائب ابراهيم منيمنة وعرض معه لآخر المستجدات.
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الياس

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