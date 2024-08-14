تفقد جرحى غارة غارة العباسية.. ماذا طلب رئيس مجلس الجنوب؟

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تفقد رئيس مجلس الجنوب هشام حيدر منطقة مفرق العباسية واطلع على حجم الاضرار التي تسببت بها الغارة من المسيرة المعادية مستهدفة منطقة سكنية وحيوية.كذلك، تفقد حيدر الجرحى في مستشفيات صور، وقال: "ان الهمجية الاسرائيلية لا تترك طفلاً أو شيخاً او امرأة إلا وتتعرض لهم".وأضاف: "اوعزنا للفرق المكلفة بالكشف على الاضرار التي نتجت عن الغارة والعمل على اجراء مسح لها".