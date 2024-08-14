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لبنان

وزير خارجية فرنسا سيزور بيروت غداً

Lebanon 24
14-08-2024 | 11:58
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ذكرت صحيفة "النهار"، اليوم الأربعاء، أنَّ وزير الخارجيّة الفرنسي ستيفان سيجورنيه، سيزور بيروت يوم غدٍ الخميس.
ومن المقرر أن يلتقي الوزير الفرنسي، رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب.
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إشارة إلى أن سيجورنيه  يزور غداً بيروت، "في إطار الجهود الديبلوماسية المستمرة من أجل خفض التصعيد في المنطقة"، بحسب ما نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن مصادر ديبلوماسية.
وكان سيجورنيه زار لبنان خلال شهر نيسان الماضي، وقد أعلن حينها أنّ "الأزمة طالت كثيرة ونتفادى أن تعصف الحرب الإقليمية بلبنان، وندعو الاطراف كافة إلى ضبط النفس"، وأضاف: "نحن نرفض السيناريو الأسوأ في لبنان وهو الحرب. إننا نرفض سيناريو الحرب في جنوب لبنان وأبلغننا المسؤولين اللبنانيين بضرورة منع التصعيد، ولا مصلحة لأحد أن يتوسع الصراع بين حزب الله واسرائيل ويجب أن يُطبق القرار 1701 كاملاً".
وذكر أنَّ "قوات اليونيفيل تلعب دوراً حاسماً لتفادي السيناريو الأسوأ وعلى كل الاطراف ان تسمح لليونيفيل بالقيام بمهامها كاملة"، مؤكداً أنّ "فرنسا ستستمر بدعم الجيش اللبناني إلى جانب شراكائنا، والعودة للاستقرار تتطلب إعادة انتشاره في الجنوب.
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