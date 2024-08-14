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لبنان

حادثة تهزّ حي السلم في الضاحية.. "إجتياح متجر" يُنهي حياة طفل!

Lebanon 24
14-08-2024 | 13:53
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وقعت حادثة مروّعة في حي السلم بالضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك إثر فقدان سيدة السيطرة على سيارتها واجتياحها أحد المتاجر في المحلة المذكورة.
 
وذكرت المعلومات أنّ الحادثة أسفرت عن وفاة طفل وإصابة عددٍ من الأشخاص بجروح.
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لبنان

حي السلم

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