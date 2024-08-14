حادثة تهزّ حي السلم في الضاحية.. "إجتياح متجر" يُنهي حياة طفل!

وقعت حادثة مروّعة في حي السلم بالضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك إثر فقدان سيدة السيطرة على سيارتها واجتياحها أحد المتاجر في المحلة المذكورة.

وذكرت المعلومات أنّ الحادثة أسفرت عن وفاة طفل وإصابة عددٍ من الأشخاص بجروح.