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لبنان

بالفيديو.. جبران باسيل يلعب "كرة الطائرة"

Lebanon 24
14-08-2024 | 14:29
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ مقطع فيديو يُظهر رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل أنثاء ممارسته رياضة "الكرة الطائرة".
 
ويوثق الفيديو قيام باسيل بالتنقل والقفز داخل ملعب أرضه مغطاة بالرمل البحري.
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