في عيتا الشعب.. غارة إسرائيلية تُدمر منزلاً بالكامل!

استهدفت طائرة إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، منزلاً غير مأهول في بلدة عيتا الشعب.

وأسفرت الغارة عن تدمير المنزل بالكامل كما ألحقت أضراراً جسيمة بالبنى التحتية، وخصوصاً شبكتي الكهرباء والمياه.