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لبنان
في عيتا الشعب.. غارة إسرائيلية تُدمر منزلاً بالكامل!
Lebanon 24
14-08-2024
|
13:41
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استهدفت طائرة إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، منزلاً غير مأهول في بلدة عيتا الشعب.
وأسفرت الغارة عن تدمير المنزل بالكامل كما ألحقت أضراراً جسيمة بالبنى التحتية، وخصوصاً شبكتي الكهرباء والمياه.
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