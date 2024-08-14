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لبنان

في عيتا الشعب.. غارة إسرائيلية تُدمر منزلاً بالكامل!

Lebanon 24
14-08-2024 | 13:41
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استهدفت طائرة إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، منزلاً غير مأهول في بلدة عيتا الشعب.
وأسفرت الغارة عن تدمير المنزل بالكامل كما ألحقت أضراراً جسيمة بالبنى التحتية، وخصوصاً شبكتي الكهرباء والمياه.
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